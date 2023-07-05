Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


05 Temmuz 2023 11:06
Memur-Sen Engelli memurlar için toplu sözleşme talepleri

Memur-Sen in 2013 yılı toplu sözleşmelerinden beri talep ettiği engelli memur hakları ili ilgi talepleri artık gerçekleşmesi gerekiyor. https://www.memursen.org.tr/documents/toplusozlesmeteklif.pdf Sayfa 26 da

Engelli memurların özellikle emeklilikte zor durumda kalmamaları için acil gündeme alınmalı


Matrix01
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:31

Engelliyim düşünen yok.

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