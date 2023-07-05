KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 11:43
30. Dönem pomem
Parkur kuruldu mu okullarda haberi olan var mı gençler ?

magut
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:55

Valla herkes ilan bu hafta gelecek 10-20 temmuz arası olacak diyor

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