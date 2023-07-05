Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 11:45
EKDERS YATTI

MI ARKADAŞLAR SİZDE YATAN VARSA ZAMANINI VE İLİNİ YAZABİLİR Mİ?


teachergs45
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:46
Kbs sistemi kapalı bordro hesaplanmadığı için bu ay geç yatabilir

Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 11:46

Yatmamış henüz Başkent ' te...


Rafaello
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:49
Van da yatmadı

Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 11:54

Bana da öyle geliyor kurul toplantısı sırasında henüz sisteme giriş yapılamıyor demişlerdi. Bizim burda 27 28 inden sonra yapılıyordu. E o dönemlerde de tatildi. Şimdi de sistem komple kapalıysa bir hayli gecikecektir...

teachergs45, 2 saat önce
Kbs sistemi kapalı bordro hesaplanmadığı için bu ay geç yatabilir

ahmet demir7307
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:00

bir hayli derken hocam? haftaya mı seker yada maaştan sonraya mı? yada agustos eylül ayına mı ?

Kuskusuz, 1 saat önce

Bana da öyle geliyor kurul toplantısı sırasında henüz sisteme giriş yapılamıyor demişlerdi. Bizim burda 27 28 inden sonra yapılıyordu. E o dönemlerde de tatildi. Şimdi de sistem komple kapalıysa bir hayli gecikecektir...


fadime82
Memur
05 Temmuz 2023 12:04
Bizde ekdersler 22 sinde yapıldı dün yatti

hoca7979
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:07
Bizdede öyle ama yatmadı henuz
fadime82, 1 saat önce
Bizde ekdersler 22 sinde yapıldı dün yatti

ahmet demir7307
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:07

il neresi hocam

fadime82, 1 saat önce
Bizde ekdersler 22 sinde yapıldı dün yatti

fadime82
Memur
05 Temmuz 2023 12:08
Kocaeli
ahmet demir7307, 1 saat önce

il neresi hocam


Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:14

Bekleyen için her gün bir hayli sayılır hocam. 7 si 8 i gibi açılır diyorlar. Maaştan sonraya kalmaz ama aşağı yukarı aynı günlere denk gelir.

ahmet demir7307, 1 saat önce

bir hayli derken hocam? haftaya mı seker yada maaştan sonraya mı? yada agustos eylül ayına mı ?


Bellinay
Memur
05 Temmuz 2023 12:17
Hala yatmadı yatmadıkça borçlanıyoruz . 3 kuruş yatıracaklarmış onun Da değeri kalmadı zaten

s.ögretmen
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:19
Bize mesaj geldi en erken cuma en gec pazartesi yatar diye

bulaşşıkk
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:45

Bugün yattı


ahmet demir7307
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:46

il neresi hocam

bulaşşıkk, 35 dk. önce

Bugün yattı

Toplam 14 mesaj

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