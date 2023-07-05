Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 11:51
6 aylık enflasyon hesabı

Ocak:6.65

Şubat:3.15

Mart:2.29

Nisan:2.39

Mayıs:0.04

Haziran:3.92

6 aylık enflasyonu totalde %20.21 çıkarken neden %19.77 rakamı dolanıyor. Bu %19.77 rakamını bulanlar hangi rakamları çarpıyor.


alikuşcu
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:10

19,77 kolay da sen 20,21 nasıl buldun asıl sorun o.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:22

Bu yazdıklarının hepsini çarpınca 1.1978... çıkıyor yani 19.78. matematiğini gözden geçir ya da Mayıs ayını 1.004 ile değil 1.0004 ile çarp sen de aynı sonucu bulacaksın.


Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:22

Çarp bütün ayları kaç çıkacak. Benim hesap makinası mı bozuk

alikuşcu, 1 saat önce

19,77 kolay da sen 20,21 nasıl buldun asıl sorun o.


Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:23

Afferin sana kpss 1. . Hemen buldun hatayı

Kpsbirincisi, 59 dk. önce

Bu yazdıklarının hepsini çarpınca 1.1978... çıkıyor yani 19.78. matematiğini gözden geçir ya da Mayıs ayını 1.004 ile değil 1.0004 ile çarp sen de aynı sonucu bulacaksın.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:07

Zoruna gitti sanırım kusura bakma :)

Produss, 58 dk. önce

Afferin sana kpss 1. . Hemen buldun hatayı

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