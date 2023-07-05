Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 11:52
En düşük memur maaşı 22 bin + yüzde 15 olmalı.
Eğer "en düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından aşağı kalmayacak" sözü tutulacaksa en düşük memur maaşı 25.300 TL'den başlamalı. Çünkü işçiler temmuz'da yüzde 15 ilave zam alacak. Bu konuda gündem oluşturulmalı.

Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 11:55

buçuk ali twitini alıntılasaydın bari


Akıncııı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:56
Bunun için de yüzde 30 + 10 bin TL iyi bir formül.

Akıncııı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:59
Ya da yüzde 17.55 + 11.400 de olabilir. Bu daha iyi formül

arabaci72
Şef
05 Temmuz 2023 12:16

Zamcık bizi bekliyor

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkYeşil pasaportİşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Vakıfbank nakit avans limitini azaltmışYÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"%17.55Memur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak2023 Haziran maaşlarımızı yazalım

Sözlük

zülfü livaneli 1 hangi film karakterisin 4 aygır 1 uzay üssü 1 beste 1 yüzünden geçen gölge 1 çizgili pijama 1 aöf 4 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 yusuf atılgan 1

Son Haberler

Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozduMerdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz edilmişti...Mahkeme kararını verdiAdana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildiTürkiye, yılın ilk yarısında yaklaşık 53 bin kez sallandıTüm otomobillerde MTV iki kat alınacak

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye