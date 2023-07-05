En düşük memur maaşı 22 bin + yüzde 15 olmalı.

Eğer "en düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından aşağı kalmayacak" sözü tutulacaksa en düşük memur maaşı 25.300 TL'den başlamalı. Çünkü işçiler temmuz'da yüzde 15 ilave zam alacak. Bu konuda gündem oluşturulmalı.

Eğer "en düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından aşağı kalmayacak" sözü tutulacaksa en düşük memur maaşı 25.300 TL'den başlamalı. Çünkü işçiler temmuz'da yüzde 15 ilave zam alacak. Bu konuda gündem oluşturulmalı.