Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 12:04
İzmir' deki elim olay( Arapça tabelalarını saldırı girişimi)

Bu açıkça nefret eylemidir.

Erdoğan zaten gerekeni yapacaktır da mesele o değil.

Mesele 21. Asırda bile bu geri kalmış zihniyet ile muhattap olmak

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