Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 12:20
Bu ay ek dersler maaşla yatacak!?

Bilmem ne KBS yüzünden bu ayki ek dersler maaşla yatacak dendi!??

KBS problemi niye bizi olumsuz etkiliyor anlamış değilim, kurban sebebiyle sıkıştık bu ay, ek derse guvenirken ek dersin de bi anlamı kalmadı, borçlar beklemiyor ki, zaten aldığımız ortada işçi maaşının yanından bile gecemiyorken onu da zamanında alamıyoruz, yazık ki ne yazık!!?


braveheart1234
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:32

İdare erken yaptı ek ders tablosunu, dedik bayramdan önce yatıracaklar herhalde. Zaten az bir meblağ ama ona bile muhtaç halde insanlar. Özel sektörde bile patronlar günü gününe dikkat ediyor. Neyse ülkede şaşıracak ne kaldı ki?

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