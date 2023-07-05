Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

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05 Temmuz 2023 12:25
SEYYANEN 8 BİN
Değerli Abilerim Ablalarım Yorumlarınız Nedir

karnabaharr
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:27

Memleketinde 8-5 masa başında çalışan memur ile polisi eşitlediler


Memurhaps
Şef
05 Temmuz 2023 12:35
Nasıl eşitlediler maaşın 30 bin oluyor beklenen bu değilmiydi
karnabaharr, 54 dk. önce

Memleketinde 8-5 masa başında çalışan memur ile polisi eşitlediler


merhametsiz0303
Memur
05 Temmuz 2023 12:36
Nasıl 30 bin oluyor bu nasıl matematiktir ya :):) 6/1 polis maaşı 16000 lira. Şunu bi 30000 yapsana merak ettim ben de :):)
Memurhaps, 46 dk. önce
Nasıl eşitlediler maaşın 30 bin oluyor beklenen bu değilmiydi

Ahmet can10
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:36
Abi 16200 alıyorum Polsan ile kaç oluyor
Memurhaps, 46 dk. önce
Nasıl eşitlediler maaşın 30 bin oluyor beklenen bu değilmiydi

Memurhaps
Şef
05 Temmuz 2023 12:38
Hesaplıyorum
Ahmet can10, 45 dk. önce
Abi 16200 alıyorum Polsan ile kaç oluyor

yellowstone01
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:39
Senin maaş nasıl 16 bin polsan mı kesiliyor
merhametsiz0303, 45 dk. önce
Nasıl 30 bin oluyor bu nasıl matematiktir ya :):) 6/1 polis maaşı 16000 lira. Şunu bi 30000 yapsana merak ettim ben de :):)

Memurhaps
Şef
05 Temmuz 2023 12:41
Polsanda keserse 26 falan alırsınız
Ahmet can10, 45 dk. önce
Abi 16200 alıyorum Polsan ile kaç oluyor

Ahmet can10
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:42
Abi bir polisin maaşı ile nasıl 8-5 çalışan haftasonu sabit izni olan memurla eşit olur kafayı yiyecem ya
Memurhaps, 40 dk. önce
Polsanda keserse 26 falan alırsınız

polmuratmk
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 12:42
1/4 olduğunda bırak 30 u 32 civarı oluyor kesintisiz....1/4 ü şuanki maaş 20.280 civarı ....
merhametsiz0303, 45 dk. önce
Nasıl 30 bin oluyor bu nasıl matematiktir ya :):) 6/1 polis maaşı 16000 lira. Şunu bi 30000 yapsana merak ettim ben de :):)

esinguler0684
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:42

Polisin maaşı tazminatlardan oluşuyor yani 8000 TL seyyanen zam bir halta yaramıyor. Yani masabaşı memurla bayram haftasonu gece binnbir zorlukla çalışan Polisin maaşı hemen hemen aynı oldu. Makas kapandı. Yazıklar olsun


Ahmet can10
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:43
Can sıkan nokta bu
esinguler0684, 39 dk. önce

Polisin maaşı tazminatlardan oluşuyor yani 8000 TL seyyanen zam bir halta yaramıyor. Yani masabaşı memurla bayram haftasonu gece binnbir zorlukla çalışan Polisin maaşı hemen hemen aynı oldu. Makas kapandı. Yazıklar olsun


karnabaharr
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:44

Eee ben memur ile eşitlediler deyince niye itiraz ediyorsun en düşük memur 22. Ne gecen var ne gündüzün ne bayramın ne seyranın hayatın gurbette tayinde geçiyor. Bir tayin 70 bine patlıyor neredeyse. 4000 TL fazla almak adil geliyorsa en düşük memurdan lafım yok.

Memurhaps, 40 dk. önce
Polsanda keserse 26 falan alırsınız

Delidolu66
Memur
05 Temmuz 2023 12:46
8.000 tl kademeli olarak verecekler bize o kadar vermiyorlar.

Kadersiz34
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:47

% 17.55 ve 8000 seyyaneni a haber tüm memurlar icin değil dedi.


Kadersiz34
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:48

diğer memurlara 8000 in altında seyyanen verilecek dedi.Böyle iş mi olur bee


Memurhaps
Şef
05 Temmuz 2023 12:49
Haklısın. Maaş 30 aşağı olmamalı
Ahmet can10, 39 dk. önce
Abi bir polisin maaşı ile nasıl 8-5 çalışan haftasonu sabit izni olan memurla eşit olur kafayı yiyecem ya

Sofial
05 Temmuz 2023 12:51

Memur emeklisi de bu zamma dahil mi


EnBa4057
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:52

Kime 8.000 verilecek Kime daha az verilecek neye göre şu an bilgi kirliliği var


sagami
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:55

Polis hakediyor bunu


omerrrrrrrrrr35
05 Temmuz 2023 12:57

Basın açıklamasında tüm kamu personeli diyor AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler.

EnBa4057, 29 dk. önce

Kime 8.000 verilecek Kime daha az verilecek neye göre şu an bilgi kirliliği var

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