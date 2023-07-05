SEYYANEN 8 BİN

Nasıl 30 bin oluyor bu nasıl matematiktir ya :):) 6/1 polis maaşı 16000 lira. Şunu bi 30000 yapsana merak ettim ben de :):)

Nasıl 30 bin oluyor bu nasıl matematiktir ya :):) 6/1 polis maaşı 16000 lira. Şunu bi 30000 yapsana merak ettim ben de :):)

Memurhaps, 46 dk. önce Nasıl eşitlediler maaşın 30 bin oluyor beklenen bu değilmiydi