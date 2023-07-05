Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TL

Ya ben yillardir sabit 30 saat derse giriyorum. Ek dersim çöp oldu. Zaten niye ek ders alıyoruz hic anlamamistim. Bundan sonra ek ders aliyorsunuz diyene kufur basacam

Ya ben yillardir sabit 30 saat derse giriyorum. Ek dersim çöp oldu. Zaten niye ek ders alıyoruz hic anlamamistim. Bundan sonra ek ders aliyorsunuz diyene kufur basacam