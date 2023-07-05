Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"

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05 Temmuz 2023 12:26
Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TL

DİKKAT EDELİM 8.000 + %1755 DEĞİL

yani 15.000 alan bir memur maaşı 25,632 tl ye yükselmiş oldu.


mehmet230714
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:28

Olabilecek en kötü senaryo oldu


Anuşirvann
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:29

Uzmanlık tazminatı sadece yüzde 17.5 artacak. Ek dersler çöp olacak. Geçmiş olsun.


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 12:29
Yani ekdersler sadece yüzde 17 artacak. Oransal zam yuksek olsaydi daha iyiydi.

Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:30

Gercekten mi?


Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2023 12:30
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

34 bin TL maaş bekleyenlere kapak olsun!!)))


Eğitim Liderii
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:30

ek dersler ve tazminatlar da seyyanen zammın yüzdelik yansımasına göre artacaktır.

Anuşirvann, 52 dk. önce

Uzmanlık tazminatı sadece yüzde 17.5 artacak. Ek dersler çöp olacak. Geçmiş olsun.


Mehmetkorkmaz2121
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:31
Ya ben yillardir sabit 30 saat derse giriyorum. Ek dersim çöp oldu. Zaten niye ek ders alıyoruz hic anlamamistim. Bundan sonra ek ders aliyorsunuz diyene kufur basacam

Restor
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:31

hocam makarna var yenmi :) :) :)

Kagiş, 51 dk. önce

34 bin TL maaş bekleyenlere kapak olsun!!)))


Eğitim Liderii
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:32

Zammın yüzdelik yansıması % 64'tür.

seçimler geçtiği ve yılardır bu yönetimi anıdığım için yüzde %20 + 8.000 verirler diyordum ama onu bile çok gördüler.


essen
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 12:33

Öğretmen emeklisine etkisi ne kadar olur?


Eğitim Liderii
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:34

seyyanen yapılan tutar yüzdelik olrak ek derslere ve tazminatlara yansıyacaktır.


teacherteacher16
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:35
Böyle bir şeyin imkanı yok gibi.
Eğitim Liderii, 47 dk. önce

seyyanen yapılan tutar yüzdelik olrak ek derslere ve tazminatlara yansıyacaktır.


Eğitim Liderii
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 12:36

Neden imkanı olmasın?

teacherteacher16, 46 dk. önce
Böyle bir şeyin imkanı yok gibi.

avenger1907
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:36
Güldüm
Eğitim Liderii, 47 dk. önce

seyyanen yapılan tutar yüzdelik olrak ek derslere ve tazminatlara yansıyacaktır.


mehmet230714
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:37

seyyanen zamın ekderse katkısı olmaz.uydurmayın


ziya64
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 12:37
İyi birşey olsa cumhurbaşkanı kendi açıkladı. Bunu da düşünün.

ayısıgı33
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:38

Yazıklar olsun


teacherteacher16
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:38
Geçmişte buna dair verilen tek tük seyyanen zamlar olmuştu 2015'li yıllarda. Yansıtılmadı diye biliyorum. Maaş'a yüzde olarak ne artış verilirse ek derste o kadar artar.
Eğitim Liderii, 45 dk. önce

Neden imkanı olmasın?


nistiman
Memur
05 Temmuz 2023 12:38

Yok işte a.q

Eğitim Liderii, 45 dk. önce

Neden imkanı olmasın?


tatlılimon2133
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:39

Oh oldu

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