Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 12:30
İSTANBUL UNİVERSİTESİ ARŞİV ARAŞTIRMASI

Merhaba,

Kuruma atanan araştırma süreci hakkında bilgisi olan var mı? Yazışmalar kep üzerinden oluyor diye biliyorum uzun sürmesini anlamadım.

Çok Yazılan Konular

Tayin vermiyorlar Süresiz Sözleşmelilere Kadro1 yıl dolmadan istifa etmekSözleşmeli memur olarak çalışırken merkezi atamada atanmakBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlarİş bilmeme ve sürekli oturma sorunugeçici görevlendirme bitimiBekar destek personeli maaşı ne olur?Haftalık izin hakkı2 gün rapor mu 3 gün mü avantaj

Sözlük

saplantı 1 Kuru soğan 3 yumurta turşusu 4 beste 1 kadınlarda evde kalma yaşı 6 57-58-86 9 ela leose 1 Deprem 2 zülfü livaneli 1 etimek tatlısı 2

Son Haberler

'Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı'Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozduMerdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz edilmişti...Mahkeme kararını verdiAdana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildiTürkiye, yılın ilk yarısında yaklaşık 53 bin kez sallandı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye