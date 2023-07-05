Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 12:38
%17,5 Zam Oranına Göre Yeni Taktik

Ek ders artışını bu şekilde yapmakla inanılmaz rahatladık. Eskiden ?1 gün rapor alırsam ciddi bir ekders kaybı, 2 gün alırsam tüm haftanın ek dersi kayıp? diye hesap yapıyorduk.

Şimdi yapıştır raporu gitsin. Böyle istediler, böyle isteyene oy verdiler.

Vicdan, haram, helal gibi fakir muhabbetleri yapmayın. Kendinize bu kadar zamanı değerlendirecek ikinci bir iş ayarlayın.

Kudüs?ten selam ve dua ile!


brtdvrm
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:46

Ek ders gelirini bitirerek öğretmeni okulda tutmaya yarayan tek dalı da koparmış oldular. Millet alacak 15 saatini ve ek iş bakmaya başlayacak, başka türlü yaşamak mümkün değil çünkü. Öğretmenin kafasını eğitimden kopardılar ve böylece türk eğitiminin tabutuna son çivi de çakıldı. Emeği olan herkese tebrikler.


ahmetfethi34
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:56

Forumda cıyak cıyak öten dallamalar nerde acaba?


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 12:58

Döner koltuklarında birer tur daha dönüyor bahsettiğin kişiler ..

ahmetfethi34, 26 dk. önce

Forumda cıyak cıyak öten dallamalar nerde acaba?


nerdennereyeee
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:58
eee siz öğretmenlere biraz müstehak çünkü maaşınızı söylerken ek dersinizi söylemediniz fakir edebiyatı yaptınız şimdi aldınız bubayı

Feriduni
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 12:59
Bir arkadaşım diyor ki sadece %17'lik performans gösteririm. ;-)) Sıfat fiilleri anlatırken sadece -an ve -ası eklerini anlatırım, geriye kalan -mez/ -ar/ -dik/ -ecek/ -miş eklerini anlatmam, dedi. Sabahtan beri buna çok gülüyorum. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Çok teşekkür ederim. ;-)

Restor
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:01

Onlar halen Alkışın Etkisinde Alkışlamaya Devam Ediyorlar Zavallılar.

Velocıraptor, 24 dk. önce

Döner koltuklarında birer tur daha dönüyor bahsettiğin kişiler ..


matematikogretmenii
Memur
05 Temmuz 2023 13:05

Ek ders kaldırılmalıdır. Onun yerine fazla çalışan öğretmene hizmet puanı getirilmelidir. Hem yeni atanan genç öğretmenleri teşvik etmiş oluruz. Hemde herkes eşit ücret alır. Çalışma barışı sağlanmış olur.


dmrcknn
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 13:10
10 yil once atandigimiz zaman full ek ders aldigimda maasimin 3/1 ne tekamül ediyordu. Son zamanlarda nerdeyse aldigim maasa yaklasmisti. Maaslar okadar eridi ki son zamanlarda gercekten bazi zamanlarda ek dersler maasi gecme noktasina gelmisti. Meslek ogretmeni oldugum icin alabilecegim maksimum ek dersi aliyorum. Fakat okulumda cogu ogretmenin ek dersi yok ve neredeyse benim kadar okula geliyorlar. Bu durumu cok adil bulmuyordum. Ek ders adi altinda verilen ek odemelerin etki degerinin azaltilarak sabit maaslara iyilestirilmeler yapilmasi gerekiyor. Cunku ben ogretmen arkadaslarimla ne bu forumda ne de ogretmenler odasinda ek ders sohbetleri yapmak istemiyorum. Cunku herkes özünde ayni isi yapiyor ve emek harciyor. Eger emegin kutsalligindan bahsediyorsak tum paydaslarin aldigi maaslar arasinda ucurum farklar olmamali. Verilen kanun teklifinde yer alan zamma yetmez ama evet diyorum. İcinde bulundugum sartlar geregi ( kendi evim, daha kucuk bir ilde yasiyorum olmam vs) yuksek seyreden enflasyondan daha az etkilendigimi dusunuyorum. Gercek buyuksehirlerde yasayan tek maasli kardeslerime kolayliklar diliyorum. Umarim hak ettigimiz maaslari almak nasip olur.

matematikogretmenii
Memur
05 Temmuz 2023 13:14

İşte feraset işte fazilet işte adam gibi adamlık.

dmrcknn, 12 dk. önce
10 yil once atandigimiz zaman full ek ders aldigimda maasimin 3/1 ne tekamül ediyordu. Son zamanlarda nerdeyse aldigim maasa yaklasmisti. Maaslar okadar eridi ki son zamanlarda gercekten bazi zamanlarda ek dersler maasi gecme noktasina gelmisti. Meslek ogretmeni oldugum icin alabilecegim maksimum ek dersi aliyorum. Fakat okulumda cogu ogretmenin ek dersi yok ve neredeyse benim kadar okula geliyorlar. Bu durumu cok adil bulmuyordum. Ek ders adi altinda verilen ek odemelerin etki degerinin azaltilarak sabit maaslara iyilestirilmeler yapilmasi gerekiyor. Cunku ben ogretmen arkadaslarimla ne bu forumda ne de ogretmenler odasinda ek ders sohbetleri yapmak istemiyorum. Cunku herkes özünde ayni isi yapiyor ve emek harciyor. Eger emegin kutsalligindan bahsediyorsak tum paydaslarin aldigi maaslar arasinda ucurum farklar olmamali. Verilen kanun teklifinde yer alan zamma yetmez ama evet diyorum. İcinde bulundugum sartlar geregi ( kendi evim, daha kucuk bir ilde yasiyorum olmam vs) yuksek seyreden enflasyondan daha az etkilendigimi dusunuyorum. Gercek buyuksehirlerde yasayan tek maasli kardeslerime kolayliklar diliyorum. Umarim hak ettigimiz maaslari almak nasip olur.

Nakahella
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:17

Keşke tanıdık doktor olsa her hafta 2 gün rapor alırdım 3 gün çalışıp maaşımı yine alıp keyfime bakardım. Ek dersin ufacık miktarı yüzünden 2 gün daha okula gitmek saçmalık artık. DYK, Destek eğitim falan veren olursa salak gözüyle bakarım bundan sonra, o paraya ek iş yapılır mı?


hugo.almeida
Müsteşar
05 Temmuz 2023 13:17

Şey, ek dersin maaş üzerinde etkisinin azalmasının ne size ne ek ders almayanlara zerre faydası yok yalnız. Onlardan az sizden çok eksilmiş oldu. :) hani matematik olarak onlar 28 alması gerekirken 26 alacak siz 30 almanız gerekirken 28 alacaksınız. İki tarafın da kaybının olması ancak bu kadar güzel karşılanırdı. Sizi tebrik ederim. :)

dmrcknn, 12 dk. önce
10 yil once atandigimiz zaman full ek ders aldigimda maasimin 3/1 ne tekamül ediyordu. Son zamanlarda nerdeyse aldigim maasa yaklasmisti. Maaslar okadar eridi ki son zamanlarda gercekten bazi zamanlarda ek dersler maasi gecme noktasina gelmisti. Meslek ogretmeni oldugum icin alabilecegim maksimum ek dersi aliyorum. Fakat okulumda cogu ogretmenin ek dersi yok ve neredeyse benim kadar okula geliyorlar. Bu durumu cok adil bulmuyordum. Ek ders adi altinda verilen ek odemelerin etki degerinin azaltilarak sabit maaslara iyilestirilmeler yapilmasi gerekiyor. Cunku ben ogretmen arkadaslarimla ne bu forumda ne de ogretmenler odasinda ek ders sohbetleri yapmak istemiyorum. Cunku herkes özünde ayni isi yapiyor ve emek harciyor. Eger emegin kutsalligindan bahsediyorsak tum paydaslarin aldigi maaslar arasinda ucurum farklar olmamali. Verilen kanun teklifinde yer alan zamma yetmez ama evet diyorum. İcinde bulundugum sartlar geregi ( kendi evim, daha kucuk bir ilde yasiyorum olmam vs) yuksek seyreden enflasyondan daha az etkilendigimi dusunuyorum. Gercek buyuksehirlerde yasayan tek maasli kardeslerime kolayliklar diliyorum. Umarim hak ettigimiz maaslari almak nasip olur.

Mükerrem42
05 Temmuz 2023 13:19

Ek dersleri maaştan saymıyordunuz şimdi onuda mı eklemeye başladınız

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