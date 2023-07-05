%17,5 Zam Oranına Göre Yeni Taktik

Bir arkadaşım diyor ki sadece %17'lik performans gösteririm. ;-)) Sıfat fiilleri anlatırken sadece -an ve -ası eklerini anlatırım, geriye kalan -mez/ -ar/ -dik/ -ecek/ -miş eklerini anlatmam, dedi. Sabahtan beri buna çok gülüyorum. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Çok teşekkür ederim. ;-)

Bir arkadaşım diyor ki sadece %17'lik performans gösteririm. ;-)) Sıfat fiilleri anlatırken sadece -an ve -ası eklerini anlatırım, geriye kalan -mez/ -ar/ -dik/ -ecek/ -miş eklerini anlatmam, dedi. Sabahtan beri buna çok gülüyorum. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Çok teşekkür ederim. ;-)