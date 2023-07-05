Yazıklar Olsun

Aynen öyle seyyanen zam bizim tazminatlara hiç bir etkisi yok kötü oldu baya normal memurluktan hiçbir farkımız kalmadı çalışma şartlarımızda keşke öyle olsa.

Aynen öyle seyyanen zam bizim tazminatlara hiç bir etkisi yok kötü oldu baya normal memurluktan hiçbir farkımız kalmadı çalışma şartlarımızda keşke öyle olsa.