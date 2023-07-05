Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 12:44
Hala malum sen mi?

Hala mı malum sendikadasınız ... Ee ağlamayın o zaman.


ekrem1999
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 12:50
Ee malum şenliklere malum olur.

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:06

Ağlamıyorum zaten nerden çıkardın

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