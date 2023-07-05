Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 12:45
%17.5+8000 seyyanen zam

%17.5+8000 seyyanen zam


Enginpol
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:48
Hani refah payı ,nerde vereceklerdi refah payi

Sofial
05 Temmuz 2023 12:51

Memur emekli maaşı da bu zamma dahil mi


Sofial
05 Temmuz 2023 12:52

Memur emekli maaşı da bu zamma dahil mi


Mazeret38
Şef
05 Temmuz 2023 12:56
Memur emeklisi zam oranı ne

BuRaK312
Memur
05 Temmuz 2023 12:57

Emekliler için düzenleme şimdilik yok


polmuratmk
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 12:59
8000 seyyanen zammı, refah payı olarak düşün....
Enginpol, 34 dk. önce
Hani refah payı ,nerde vereceklerdi refah payi

entropimen
Şef
05 Temmuz 2023 13:00
Emekliye zam yok

TURHALLIM60
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:02

Emekli niye yok sakami bu yaa


polmuratmk
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 13:06
Spikerler sordular,Emekliler için oranlar belli değil dedi akp sözcüsü ben öyle anladım...

*babacan*
Şef
05 Temmuz 2023 13:07

Sgk ve bağkur için o, siz memursunuz

polmuratmk, 16 dk. önce
Spikerler sordular,Emekliler için oranlar belli değil dedi akp sözcüsü ben öyle anladım...

Yetmişsekizlisc
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:14
17.55 e toplu sözleşmeden gelen bişey vardı o eklenmiş halimi yada eklenecek mi +4 falan oluyordu

adil
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:16
Eklenmiş hali... %6 eklenmiş hali

Alp4226
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:17

NTV habere göre memur emeklisi temmuz zammı %17,55, iyileştirme meclis açıldıktan sonra Eylül ayında

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