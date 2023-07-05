Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 12:49
Memur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler : En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, memur maaşını etkileyecek yüzde 17.55'lik enflasyon farkına ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacak.


orhanzektir
Memur
05 Temmuz 2023 12:54

Seyyanen önce mi yoksa sonra mı olacak o da var


Süleyman Paşa
Aday Memur
05 Temmuz 2023 12:55
Önce oransal sonra seyyanen.
orhanzektir, 28 dk. önce

Seyyanen önce mi yoksa sonra mı olacak o da var


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 12:57

Ne oldu çok bilmişler ahahahhh


Aksak bey
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 12:59

Zaten bu bekleniyordu. Fazlasını vermeyeceğini herkes biliyordu. Bir bilmis sensin

Devir Kötü, 25 dk. önce

Ne oldu çok bilmişler ahahahhh


viber
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:00

Maaşları hesaplarken önce maaş x 1,1755 sonra üstüne 8077 ekleyin tabi vergi muhabbeti hariç..


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 13:01

Taban aylığa gelmedi heralde


Anuşirvann
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:02

Taban aylığa verildi hocam. Çünkü kanun teklifi böyle. Net 8077 lira taban maaş artışı.

mıcheal owen, 21 dk. önce

Taban aylığa gelmedi heralde


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 13:08

Ne oldu içerden bilgi sızdıranlar, ne oldu mutemetler, ne oldu mali uzmanlar?

Burada millete ahkam kesiyordunuz. Ne oldu?

657 şöyle 657 böyle diyordunuz, önce seyyanen sonra oransal siz bilmiyorsunuz diyordunuz ne oldu hahahahhhh


EMRE YALCİN
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:09
Yetmez ama evet diyor muyuz?

Dumduz memur adayi
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:16

Hesaplıyorum hesaplıyorun. 20500den fazla olmuyor benim zamlı maaş. En düsük memur maaşı 22000 diye söz verilmedi mi? Yoksa ben memur mu değilim? Bu iste bir terslik var.


erkan421980
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:17

Gayet gü, el zam verildi beğenmeyen si... İr olup gitsin sanki bir si.. Arıyorsunuz benim maaş 18 den 30 oldu reise teşekkür ediyorum


M. Kemalin Evladı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:21
Seyyanen zam, Mühendis Mimar, Doktorlara hakarettir. Düz lise mezunu memur hatta ortaokul mezunu 22 bin alacak, Mühendis 31 32 bin mi alacak? Aradaki 10 bin TL fark, geçen yılın onda önceki yılın 10 bin lirası değil ki? Bu nasıl adalet? Fark açılmasın tamam, ama 10 bin fark mı? Bir kira bile değil. Yardımcı Hizmetler Memuru 22 bin alırken, Mühendis Mimar Şen Müdürü vesaire en az 38 40 bin TL almalı.. Asgari ücret 11.400 TL oldu.. Paranın değeri düştü. O farklar, artık fark değil.
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