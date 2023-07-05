Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 12:55
Fatih Erbakan
Polis maaşlarına seyyenan zam istiyorsanız Syn Fatih Erbakan'a mail atın polis hakkını ancak babası rahmetli Necmettin Erbakanın izinden giden Fatih bey verir

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