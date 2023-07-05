Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 12:57
Eğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?

Bir açıklama yapın da şu kamuoyu bir aydınlansın arkadaş!

Çocuk avutur gibi bir zam yapılıyor ki o zam denilen şeyin bir kısmı 1 ayda gitti bir kısmı da vergi dilimden gidecek. Ne oldu şimdi ne anladık biz bu işten ?


Restor
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:00

Napıyor şuan halen alkışlıyor durduramıyorlar kendisini büyük etkide kalmış Millet salonu terk ediyor halen alkışlıyor tek yaptıgı bu


tatlılimon2133
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:05

Bucukcu


Feriduni
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 13:06
Durduramıyoruz efendim, sürekli şak şak alkışlar duyuyoruz. Hiç umurumda değil. Ohhhhhhh iyi oldu. Ohhhhhhhh her şey mükemmel. ;-))

Bellinay
Memur
05 Temmuz 2023 13:07
Alkışlıyor. Bitince döner bize

hugo.almeida
Müsteşar
05 Temmuz 2023 13:09

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ?, Resmi Gazete?nin bugünkü nüshasında yayımlandı. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızla yetkiyi perçinledik.

2014 yılından bu yana tüm sendikalarıyla yetkili olarak Toplu Sözleşme masasında emeğin hakkını korumaya çalışan Memur-Sen olarak gelir dağılımında adaleti sağlama, emeğin ve emekçinin hakkını koruma mücadelemize kesintisiz devam ediyoruz.

Mücadelemizde güç veren Genel Merkezlerimize,teşkilatlarımıza, örgütlü gücümüze omuz veren tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ali Yalçın.


matematikogretmenii
Memur
05 Temmuz 2023 13:11

Örnek alıyorum bu adamı süper bir konuşma. Ben daha iyisini yapamazdım.

hugo.almeida, 14 dk. önce

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ?, Resmi Gazete?nin bugünkü nüshasında yayımlandı. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızla yetkiyi perçinledik.

2014 yılından bu yana tüm sendikalarıyla yetkili olarak Toplu Sözleşme masasında emeğin hakkını korumaya çalışan Memur-Sen olarak gelir dağılımında adaleti sağlama, emeğin ve emekçinin hakkını koruma mücadelemize kesintisiz devam ediyoruz.

Mücadelemizde güç veren Genel Merkezlerimize,teşkilatlarımıza, örgütlü gücümüze omuz veren tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ali Yalçın.


hugo.almeida
Müsteşar
05 Temmuz 2023 13:13

Tek bir kelimesi yanlış değil.

matematikogretmenii, 12 dk. önce

Örnek alıyorum bu adamı süper bir konuşma. Ben daha iyisini yapamazdım.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdüre okulun bahçesini temizlemem dedimMemura yeni kazık yükleniyorEk ders???Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TL22000 sözü verildikten sonra bu ülkede davalüasyon olduSeyyanen Zamma İhtiyaç Olmadığı Gerçeği#Öğretmene34bintlTroller Ve TroliçelerNeyi bekliyoruz hocam ?Neden 81 il açılmıyor??

Sözlük

saplantı 1 Kuru soğan 3 yumurta turşusu 4 beste 1 kadınlarda evde kalma yaşı 6 57-58-86 9 ela leose 1 Deprem 2 zülfü livaneli 1 etimek tatlısı 2

Son Haberler

'Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı'Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozduMerdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz edilmişti...Mahkeme kararını verdiAdana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildiTürkiye, yılın ilk yarısında yaklaşık 53 bin kez sallandı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye