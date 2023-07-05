Derece kademe

Merhabalar arkadaşlar 5.dereceden 4.dereceye yükselince maaşta nasıl bir artış olur? Cüzi bir miktar mı? 4e düşünce artış miktarı fazla olur diye yorumlar okuyorum doğru müdür

Merhabalar arkadaşlar 5.dereceden 4.dereceye yükselince maaşta nasıl bir artış olur? Cüzi bir miktar mı? 4e düşünce artış miktarı fazla olur diye yorumlar okuyorum doğru müdür