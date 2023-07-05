Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 13:16
Seyyanen zammın maaş farkı olur mu?
Seyyanen aldığımız 8000 tl nin 15 günlük maaş farkınıda alır mıyız hocalarım?

matematikogretmenii
Memur
05 Temmuz 2023 13:17

4000 alırsın


Denizyigit7621
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:28
Cahillik diz boyu istifa et

enesmarmara
Memur
05 Temmuz 2023 13:30
Niye edeyim. Sen et. Ağzımı bozmayım neyse. Küfrederdim de ...
Denizyigit7621, 2 saat önce
Cahillik diz boyu istifa et

degerzade
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:55

Muhasebe sadece 17,55'in farkının olacağını seyyanenin dahil edilmeyeceğini söyledi ama emin değilim

Toplam 4 mesaj

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