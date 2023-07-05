Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:17
Önce sayyanen mi yoksa yüzdesel mi?
CB taban maaşı işçiler gibi 15.000 TL ye yükseltip sonra 22bin liraya tamamlayacagiz demisti. Simdi 8077 TL seyyanne verildi. Taban maasa once sayyenen ekleyince taban maas 14.900 TL oluyor. Aynen soz verdigi gibi. Ama her yerde once yuzdesel zam sonra sayyenen yapilacak yaziyor. Dogrusu nedir? En dusuk memur olan hizmetliye 10.500 maasina 8077 TL + %17.5 ekleyince 21.900 yapiyor. Bu hesap her sekil tutuyor?

volkanv38
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:19

Taban maaş artırılmamış 15965 puan yeni bir ek ödeme yapılacak o da sadece damga vergisine tabi


orhanzektir
Memur
05 Temmuz 2023 13:44

Hocam maaş metnini nerden bulabilirim?

volkanv38, 2 saat önce

Taban maaş artırılmamış 15965 puan yeni bir ek ödeme yapılacak o da sadece damga vergisine tabi

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