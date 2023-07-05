Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 13:18
Burda seyyanen zam verilsin diyen onun bunun çocukları
Aldınızmı babayı

senpaituyum
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:23
8 bin seyyanen az mı anlamadım

matematikogretmenii
Memur
05 Temmuz 2023 13:28
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Ne yapsa yaranamıyor bu hükümet size. Dünya tarihinde böyle bir seyyanen zam görülmüş müdür.


keçi engin
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:32

Evet görülmüş rahmetli Erbakan hocamız çok daha fazlasını yaptı ama Erdoğancilara yaranamadi...

matematikogretmenii, 2 saat önce

Ne yapsa yaranamıyor bu hükümet size. Dünya tarihinde böyle bir seyyanen zam görülmüş müdür.


Feriduni
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 13:33
Hükümete laf ettirmem. İyi ki onlar var. Onların sayesinde refah içinde yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim.
matematikogretmenii, 2 saat önce

Ne yapsa yaranamıyor bu hükümet size. Dünya tarihinde böyle bir seyyanen zam görülmüş müdür.


Fenciyi_M38
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:38

Bende bir başlık altında yazmıştım nerede bu seyyanen yapılmalı sakın yüzdelik olmasın yüzdelik tuzaktır saçmalıktır yazanlar vardı onlar neredeler? Demek ki neymiş her konuşan bildiğinden değil lavgarlık olsun diye boş konuşanlarda ayak bağı olmak hayatının misyonu olanlarda varmış bu forumda.

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