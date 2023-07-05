KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 13:18
Pomem genel sağlıkta e nabız bilgilerine bakılır mı
E nabız baz alınır mı?

000000.0
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:19
Ve ön sağlıkta da bakılır mı?

levelup06
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:04
Hayır

000000.0
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:20
Nasıl kontrol yapılıyor peki anlatır mısınız
levelup06, 1 saat önce
Hayır

levelup06
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:25
O anki sağlık durumun güncel olarak değerlendirilir. Detaylı muayeneler şeklinde. Doktordan doktora değişir muayeneler.
000000.0, 50 dk. önce
Nasıl kontrol yapılıyor peki anlatır mısınız

000000.0
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:46
Sağolasın
levelup06, 45 dk. önce
O anki sağlık durumun güncel olarak değerlendirilir. Detaylı muayeneler şeklinde. Doktordan doktora değişir muayeneler.
Toplam 5 mesaj

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