Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:21
Psikolojik rahatsızlık tanısının memuriyete etkisi hk.

Kadrolu memurum. Hem ailevi problemler hemde kurumumda yaşadığım sorunlardan(mobbing) kaynaklı psikolojim bozuldu. Ailemden çok uzakta görev yapıyorum yanlarına gitme çabalarım, ailemden birini kaybetmeme dahi sonuçsuz kaldı. Sürekli intihar etme düşüncesi, mutsuzluk, öfke patlaması ve yalnız kalma isteğim var. Bir yerde patlak vereceğini biliyorum. Psikiyatriye gitmek istiyorum. Memuriyetime etkisi ne olur? Normal olduğumu düşünmüyorum, bazen kendimi taniyamadiğim zamanlarda kontrolümü kaybediyorum. Azda olsa umudum olmasa ne olacaksa olsun moduna gireceğim. Sonuçlarını düşünebildiğim geç olmayan bu evrede çözüm üretmeye çalışıyorum.

Çok Yazılan Konular

Yer değişikliği ve kademe ilerlemesi cezasıKKK Ydk hizmete engel davranışlarda bulunmakJandarma yüksek disiplin kuruluMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Rütbe terfi hakkındaIs yeri kurumdan hirsizlikAçığa alınma sonrası mali hakların iadesi

Sözlük

zülfü livaneli 1 Behram 1 nebukadnezar 1 harmanım ben harmanım 2 Sirius yıldızı 1 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 5 etimek tatlısı 1 çizgili pijama 1 psikolojik hastalıkların nedeni 3 dik duruş 2

Son Haberler

Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler BaşsavcılıktaTBMM Genel Kurulu toplandıEmre Belözoğlu 'ndan Ümit Özat'a 'suç duyurusu'Bakan Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı tutuklandıLGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye