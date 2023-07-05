Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:23
Seyyanen zam ek ödemeye yapıldı.

Arkadaşlar maalesef seyyanen zam bordrodaki ek ödeme kısmına yapıldı. Bu emekli memurlara yaramayacak.


birtutamumut
Şef
05 Temmuz 2023 13:24

Ne kadar güzel. Hilal bıyıklılar mutludur


TakaNuri
Şef
05 Temmuz 2023 13:25

Kanun teklifinde tüm memurların ek ödemesinde 8077 artış yazıyor.


bravehard
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 13:30

Ahhh ahhh piro deden gelse böyle mi olurdu beeeee değil mi??? Memur maaşlarını 100 bin yapacaktı, kalp kalp kalp

birtutamumut, 2 saat önce

Ne kadar güzel. Hilal bıyıklılar mutludur


orhanzektir
Memur
05 Temmuz 2023 13:36

Teklif metnini nerden bulabilirim hocam?

TakaNuri, 2 saat önce

Kanun teklifinde tüm memurların ek ödemesinde 8077 artış yazıyor.


Sokrat54
Memur
05 Temmuz 2023 13:38

La sen ne boş beleş canlisin öyle, esprimi yapiyorsun düşük zekanla?

bravehard, 2 saat önce

Ahhh ahhh piro deden gelse böyle mi olurdu beeeee değil mi??? Memur maaşlarını 100 bin yapacaktı, kalp kalp kalp


birtutamumut
Şef
05 Temmuz 2023 13:39

Al birini vur ötekine. Hepiniz kokuşmuş bir Zihniyetin mensuplarısınız

bravehard, 2 saat önce

Ahhh ahhh piro deden gelse böyle mi olurdu beeeee değil mi??? Memur maaşlarını 100 bin yapacaktı, kalp kalp kalp


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 14:14

Peki bu ek ödeme sabit mi katsayıya bağlanacak mı burası da çok önemli


volkanv38
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:16

evet memur maaş katsayısı çarpı 15.965

mıcheal owen, 56 dk. önce

Peki bu ek ödeme sabit mi katsayıya bağlanacak mı burası da çok önemli


yunus emrem
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:21

15.965 memur maaş katsayısına bağlandı. Ancak, emekli memura yok.

mıcheal owen, 56 dk. önce

Peki bu ek ödeme sabit mi katsayıya bağlanacak mı burası da çok önemli

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