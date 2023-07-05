Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 13:24
Ortalama Polis ve Jandarma maaşı batıda 30 bin TL
Hayırlı olsun..

Dead.588
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:24

Polsan kesintilerinin ne oranda artacağına bağlı, belki 4 bin kesecek


sinanpolat22
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:25
en düşük memura 8bin miş zaten. a haber falan öyle diyor. yani bize belki 5-6 seyyanen verecekler
Dead.588, 46 dk. önce

Polsan kesintilerinin ne oranda artacağına bağlı, belki 4 bin kesecek

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