Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:26
MemurSen'e Üye Oluyorum Bugün!

1 milyon memur yanılmış olamaz bence!


Son5yil
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:30

Üye olduğumda elde edeceğim avantajlar neler olacak, halihazırda memursen üyesi arkadşlar bana yardımcı olabilir mi


Sokrat54
Memur
05 Temmuz 2023 13:42

Böyle dilin kendilginden bı 15 cm uzayacak, daha iyi yalayabilmek için, omurganda belli belirsiz bir eğilme olacak, surekli egildigin için.. sonra bide sürekli bir kulak çınlaması duyacaksın, arkandan yüzünden sürekli sovuldugun icin... Sonra Türkçe daha konusamyan yazamayan insanlarin gelip sana masallar anlattıkları kendini Alice harikalar diyarında hissedecegin bir ülke profili duyacaksin, alamanya bizi kiskaniyor, dünyanın en hızlı savaş uçağını yaptık, lozanin gizli maddeleri gibi, mason tadinda sadece memnunsenlilerin bildiği esrarengiz bilgilere sahip olacaksın :))

Son5yil, 2 saat önce

Üye olduğumda elde edeceğim avantajlar neler olacak, halihazırda memursen üyesi arkadşlar bana yardımcı olabilir mi


gariba
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:10

bende üye olucağım memursene


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 15:04

olun bencede.para veriyor.

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