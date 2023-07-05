Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 13:27
Tüm memurların ek ödemesine 8077 TL artış

Arkadaşlar kanun teklifinde el ödeme kısmına 8077 TL net artış yazıyor. Bu emekli memurlara 1 lira yaramıyor. Emekli memurlara yazık oldu.


Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:32
Olmaz öyle aynı oranda onlarda alır

TakaNuri
Şef
05 Temmuz 2023 13:35

Ben mutemetim kardeş ö ek ödemenin emekliliğe zerre etkisi yok.

Arizonalı, 2 saat önce
Olmaz öyle aynı oranda onlarda alır

hugo.almeida
Müsteşar
05 Temmuz 2023 13:38

Ohhhh.


matematikogretmenii
Memur
05 Temmuz 2023 13:41

Rahatladık


34poseidon
Memur
05 Temmuz 2023 14:11

mutemet kardeş maaş farkında yansıyacak mı bu tutar peki?

TakaNuri, 2 saat önce

Ben mutemetim kardeş ö ek ödemenin emekliliğe zerre etkisi yok.

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