Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:29
Maaş Hesabı Hk.

Arkadaşlar çok farklı söyleti var kafa karışıklığı yapan ; 13.219 TL net maaş şimdi kaç olur yeni oranlarla ?


Bayisimsiz
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:42
23.615
Toplam 1 mesaj

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