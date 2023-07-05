Emekliler seyyanen acil

Seyyanen emeklilere geliyor ama tam 8077 değilde ilk 25 yıl hizmet için 3 25 yıldan sonra her yıl için 1 oranında yani 25 yıl hizmeti olan bu paranın yüzde 75 ini alacak

Seyyanen emeklilere geliyor ama tam 8077 değilde ilk 25 yıl hizmet için 3 25 yıldan sonra her yıl için 1 oranında yani 25 yıl hizmeti olan bu paranın yüzde 75 ini alacak