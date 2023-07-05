Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:33
İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!

İşçilere seyyanen zammın yanında verilen %45 zam tüm gelir kalemlerini bu oranda artırdı. Memurun tüm yan hakları bu çok gerçekçi ve sorgulanamaz enflasyon sonucu eridi. %17.55 hepimize geçmiş olsun. Yüzde %30 bile azdı


mourınho34
Memur
05 Temmuz 2023 13:38
Hastanede işiniz gücünüz dedikodu başka bişey yaptıgınız yok, yazık size verilen paralara

Sokrat54
Memur
05 Temmuz 2023 13:39

Sie ordan vasıfsız insan.. sen anca yerleri silersin


trboran
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:47

yalan söyleme 17.5 değil yüzde 17.5 artı 8 bin tl her ay


Uranüslü
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:57
Sen işe girmek için dilencilik yapıp dondurma yalayan değil misin?

Testere Necmi
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:10
Sg
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