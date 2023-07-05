Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 13:34
Polislik maaşı 3 bin lira
Ömür boyu ordan oraya gez, hiçbir hakkın olmasın, gece gündüz demedin normal memurun iki katı fazla çalış, her yerde can tehliken olsun, ömür boyu memleketinde 8-5 masa başı çalışan, sıcak-soğuk görmeyen adamla farkın 3 bin lira olsun. Ne ala memleket :):)

parismoskovalondra
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:35
Bunu dışarda anlatma gülerler :)

merhametsiz0303
Memur
05 Temmuz 2023 13:39
Neye gülüyolarmış aslanım hayırdır?
parismoskovalondra, 2 saat önce
Bunu dışarda anlatma gülerler :)

Katibim3
05 Temmuz 2023 13:52
Sizin sorununuz niye memurla? Sistemin değişmesi gerekirken sürekli yok ben şundan 3-5 fazla alıyorum niye? Bu arada 3 bin aliyorsan da bence yeterli. Fazla bile. Sen de memursun ben de. Sana da 22 versin. Bak o zaman konuşabiliyor musunuz. Abi bu ülkede hak ararken neden sürekli diğer kesimi aşağılamaya çalışarak hak aranıyor??

sym gvn
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:00
Sizin sorununuz ne polisle?
Katibim3, 1 saat önce
Sizin sorununuz niye memurla? Sistemin değişmesi gerekirken sürekli yok ben şundan 3-5 fazla alıyorum niye? Bu arada 3 bin aliyorsan da bence yeterli. Fazla bile. Sen de memursun ben de. Sana da 22 versin. Bak o zaman konuşabiliyor musunuz. Abi bu ülkede hak ararken neden sürekli diğer kesimi aşağılamaya çalışarak hak aranıyor??

ShanRaw
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:04

Senin görev tanımın ile adamların görev tanımın bir mi ? Ülkedenin bu durumda olmasının sebebi senin gibi cahil memurların fazla olması.Hadi git il nüfus müdürüne deki hastanede sekreterlik yapanda memur neden onunla aynı maaşı almıyorsun ? Termik santrelde çalışan bir mühendis memura deki ilçelerdeki sosyal yardımlaşmada çalışan ve tek işleri fakir fukaraya gıda kolisi götürmek olan kişilerde memur neden onunla aynı maaşı almıyorsun diye sor ? Senin sokakta görüp yolunu çevireceğin tiplere bu adamlar koşuyor hem gece gündüz hem mesaisiz hem tatilsiz ŞİMDİ İKİLE CAHİL ADAM

Katibim3, 1 saat önce
Sizin sorununuz niye memurla? Sistemin değişmesi gerekirken sürekli yok ben şundan 3-5 fazla alıyorum niye? Bu arada 3 bin aliyorsan da bence yeterli. Fazla bile. Sen de memursun ben de. Sana da 22 versin. Bak o zaman konuşabiliyor musunuz. Abi bu ülkede hak ararken neden sürekli diğer kesimi aşağılamaya çalışarak hak aranıyor??

emir mehmet
Şef
05 Temmuz 2023 14:04
Benimde haftalık 40 saat gündüz çalıştırsinlar,bayram seyran tatil versinler 20 maaş versinler

Katibim3
05 Temmuz 2023 14:06
Yarın bir gün bu şekilde ben niye ondan şu kadar fazla alıyorum diye düşündüğünüz sürece daha az alacaksınız. Sen hangi aşamalardan geçip polis olduysan bizler de mülakatları geçip memur olduk. O zaman masa başında çalışıyoruz diye versinler asgari ücret. Nasıl zihniyeti sorunlu insanlarımız var. Gerçekten algılamak çok zor.
ShanRaw, 1 saat önce

Senin görev tanımın ile adamların görev tanımın bir mi ? Ülkedenin bu durumda olmasının sebebi senin gibi cahil memurların fazla olması.Hadi git il nüfus müdürüne deki hastanede sekreterlik yapanda memur neden onunla aynı maaşı almıyorsun ? Termik santrelde çalışan bir mühendis memura deki ilçelerdeki sosyal yardımlaşmada çalışan ve tek işleri fakir fukaraya gıda kolisi götürmek olan kişilerde memur neden onunla aynı maaşı almıyorsun diye sor ? Senin sokakta görüp yolunu çevireceğin tiplere bu adamlar koşuyor hem gece gündüz hem mesaisiz hem tatilsiz ŞİMDİ İKİLE CAHİL ADAM


ShanRaw
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:11

Yav ne mülakatından bahsediyorsun kendinle çelişiyorsun yazık ki sana maaş bağlanmış sana memur vasfı verilmiş.Sen mülakattan geçtin diye git ilçe jandarma komutanıyla aynı maaşı al.Polis özlük açısından ve görev tanımı itibariyle senin gibi düz memurdan 5 gömlek üstte.Sorun şurda bu adamlar senden daha ağır mülakatlardan ,sağlık kontrollerinden geçmesine rağmen ellerine verilen yetkiler senden 10 kat fazla olmasına rağmen neden senin aldğın maaşa yakın maaş alıyor.Sorunlu olan senin zihniyetin.Oturduğun yerden sağmaya alışmışsın istiyorsunki en önlerde olasın.Sana verilen maaş kartının üretiminde harcanan plastiğe bile yazık

Katibim3, 1 saat önce
Yarın bir gün bu şekilde ben niye ondan şu kadar fazla alıyorum diye düşündüğünüz sürece daha az alacaksınız. Sen hangi aşamalardan geçip polis olduysan bizler de mülakatları geçip memur olduk. O zaman masa başında çalışıyoruz diye versinler asgari ücret. Nasıl zihniyeti sorunlu insanlarımız var. Gerçekten algılamak çok zor.

casser1a
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 14:20
Şaka yapıyon galiba sende al kardeş sen de al ama bunca stresin amir baskısının çalışma saatlerinin it kopukla uğraşmanın bedeli, aradaki 3bin TL olmasın istiyoruz sonuna kadar da haklıyız, sen 20 alıyorsan ben 35den aşağı alırsam mesleğe hakaret sayılır bu
Katibim3, 1 saat önce
Sizin sorununuz niye memurla? Sistemin değişmesi gerekirken sürekli yok ben şundan 3-5 fazla alıyorum niye? Bu arada 3 bin aliyorsan da bence yeterli. Fazla bile. Sen de memursun ben de. Sana da 22 versin. Bak o zaman konuşabiliyor musunuz. Abi bu ülkede hak ararken neden sürekli diğer kesimi aşağılamaya çalışarak hak aranıyor??

Katibim3
05 Temmuz 2023 14:24
Senin gibi insanlara acıyorum:) gerçekten acınacak haldesin. Bizler de yıllarca üniversite okuduk yıllarca emek verdik. Şimdi de memleket dışında bir yerde çalışmak zorundayız. Polisin evet belki çok alması gerekiyor ama "masa başı memur" benden 3 az alamqz diye de ağlaması doğru gelmiyor bana. Mesleğin zorluğuna göre maaş verilseydi inşaat işçileri 100000 TL almalıydilar aylık :) ama sana ne anlatsam boş. Anlamazsın
ShanRaw, 1 saat önce

Yav ne mülakatından bahsediyorsun kendinle çelişiyorsun yazık ki sana maaş bağlanmış sana memur vasfı verilmiş.Sen mülakattan geçtin diye git ilçe jandarma komutanıyla aynı maaşı al.Polis özlük açısından ve görev tanımı itibariyle senin gibi düz memurdan 5 gömlek üstte.Sorun şurda bu adamlar senden daha ağır mülakatlardan ,sağlık kontrollerinden geçmesine rağmen ellerine verilen yetkiler senden 10 kat fazla olmasına rağmen neden senin aldğın maaşa yakın maaş alıyor.Sorunlu olan senin zihniyetin.Oturduğun yerden sağmaya alışmışsın istiyorsunki en önlerde olasın.Sana verilen maaş kartının üretiminde harcanan plastiğe bile yazık


Katibim3
05 Temmuz 2023 14:25
Kardeşim burada biz neden polis çok alıyor derdinde değiliz. Neden ben memurdan 3 daha fazla alıyorum çok almam gerekiyor diyen zihniyete karşıyım ben. Ben 20 alırken sen 30-35 al kimse niye alıyorsun demez. Polisim askerim hak ediyor alır deriz. Biz sadece memurun asagilanarak diğer mesleklerin öne cikartilmaya calisilmasina karşıyız. Yoksa bizene polis 50 almış almamış. Allah bereket versin
casser1a, 51 dk. önce
Şaka yapıyon galiba sende al kardeş sen de al ama bunca stresin amir baskısının çalışma saatlerinin it kopukla uğraşmanın bedeli, aradaki 3bin TL olmasın istiyoruz sonuna kadar da haklıyız, sen 20 alıyorsan ben 35den aşağı alırsam mesleğe hakaret sayılır bu

merhametsiz0303
Memur
05 Temmuz 2023 14:37
La ben 2 sene askerlik gibi eğitim gördüm benle nasıl aynı şartlardan geçmiş olabilirsin sen ya :)
Katibim3, 1 saat önce
Yarın bir gün bu şekilde ben niye ondan şu kadar fazla alıyorum diye düşündüğünüz sürece daha az alacaksınız. Sen hangi aşamalardan geçip polis olduysan bizler de mülakatları geçip memur olduk. O zaman masa başında çalışıyoruz diye versinler asgari ücret. Nasıl zihniyeti sorunlu insanlarımız var. Gerçekten algılamak çok zor.
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