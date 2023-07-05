Polislik maaşı 3 bin lira

Ömür boyu ordan oraya gez, hiçbir hakkın olmasın, gece gündüz demedin normal memurun iki katı fazla çalış, her yerde can tehliken olsun, ömür boyu memleketinde 8-5 masa başı çalışan, sıcak-soğuk görmeyen adamla farkın 3 bin lira olsun. Ne ala memleket :):)

Ömür boyu ordan oraya gez, hiçbir hakkın olmasın, gece gündüz demedin normal memurun iki katı fazla çalış, her yerde can tehliken olsun, ömür boyu memleketinde 8-5 masa başı çalışan, sıcak-soğuk görmeyen adamla farkın 3 bin lira olsun. Ne ala memleket :):)