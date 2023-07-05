Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:44
10.600 olan en düşük memur maaşı bu şartlarda kaç olacak
22 nin altındamı kalacağız arkadaşlar bu şartlar altında 22 yi bulmuyo

reuenthal
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:50

E önceki dönemde de en düşük maaş 11400 diyolardı 11400ü bulmuyordu aynı şey olacak


Dumduz memur adayi
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:51

20500


Matrix01
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:52

Maalesef bekar bir memur 18.500 lira maaş alabilecek.


Matrix01
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:54

Bekar memur 18.500 kusur alabilecek.

Dumduz memur adayi, 1 saat önce

20500


memur033
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:13
8 bin seyyanen zamla 18.500 oluyo hocam daha bunun üstüne enflasyon+refah payı konulacak
Matrix01, 1 saat önce

Maalesef bekar bir memur 18.500 lira maaş alabilecek.


Katibim3
05 Temmuz 2023 14:14
Maaş * 17.55/100 + 8077 TL. Enflasyon önce. Seyyanen zam sonra
memur033, 58 dk. önce
8 bin seyyanen zamla 18.500 oluyo hocam daha bunun üstüne enflasyon+refah payı konulacak

turkeli1048
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:16

20537


Matrix01
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:20

Ben refah payı konulacak diye bisey duymadim. %17.55 8000 seyyanen benim gördüğüm.

memur033, 58 dk. önce
8 bin seyyanen zamla 18.500 oluyo hocam daha bunun üstüne enflasyon+refah payı konulacak
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