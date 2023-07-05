Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2023 13:46
Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik
Merhaba arkadaşlar. İnfaz ve koruma memuruyum. Malumunuz bugün zam oranları açıklandı. Evli, bir çocuk ve eşi çalışmayan bir ikm bugün 25.000 civarında alacaktır. Acaba bu şartlarda bir tds memuru ne kadar alır? Önümüzdeki kpss döneminde hazırlanmayı düşünüyorum. Arasındaki gelir farkını bilen varsa yazabilir mi ? Makas çok mu yoksa maaşlar birbirine yakın mı ona göre hazırlanmayı düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler...

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