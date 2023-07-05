Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik

Merhaba arkadaşlar. İnfaz ve koruma memuruyum. Malumunuz bugün zam oranları açıklandı. Evli, bir çocuk ve eşi çalışmayan bir ikm bugün 25.000 civarında alacaktır. Acaba bu şartlarda bir tds memuru ne kadar alır? Önümüzdeki kpss döneminde hazırlanmayı düşünüyorum. Arasındaki gelir farkını bilen varsa yazabilir mi ? Makas çok mu yoksa maaşlar birbirine yakın mı ona göre hazırlanmayı düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler...

Merhaba arkadaşlar. İnfaz ve koruma memuruyum. Malumunuz bugün zam oranları açıklandı. Evli, bir çocuk ve eşi çalışmayan bir ikm bugün 25.000 civarında alacaktır. Acaba bu şartlarda bir tds memuru ne kadar alır? Önümüzdeki kpss döneminde hazırlanmayı düşünüyorum. Arasındaki gelir farkını bilen varsa yazabilir mi ? Makas çok mu yoksa maaşlar birbirine yakın mı ona göre hazırlanmayı düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler...