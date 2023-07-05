Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:48
İkm yeni maaş
Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuk aşağı yukarı ne kadar alacak ? Bilgisi olan ? Teşekkürler

E.Kayı Han
Editor
05 Temmuz 2023 14:05

maaşını 0,1755 ile çarp üzerine 8077 tl ekle.


34poseidon
Memur
05 Temmuz 2023 14:06

maaşını 1,1755 ile çarp üzerine 8077 tl ekle.


İnfazveKoruma21
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:12
Bunu yaptım hocam ancak başka eklenecek bir şey olur mu aslında o manada yazmıştım.
E.Kayı Han, 1 saat önce

maaşını 0,1755 ile çarp üzerine 8077 tl ekle.


Katibim3
05 Temmuz 2023 14:15
Bu yanlış
E.Kayı Han, 1 saat önce

maaşını 0,1755 ile çarp üzerine 8077 tl ekle.

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