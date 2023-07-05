Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:48
Memur zammı % 17.5 + 8 bin tl

hepsi seyyanen olsa daha iyi bence


reuenthal
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:49

Bu ne ya


Umutsuzvaka55
Aday Memur
05 Temmuz 2023 13:56

refah payı bunların içinde mi arkadaşlar?


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 13:59

Alayı içinde ama vergi dışında, onu sonra geçirecekler

Umutsuzvaka55, 1 saat önce

refah payı bunların içinde mi arkadaşlar?


Umutsuzvaka55
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:12

ee buna göre en düşük memur maaşı vaad edilenden az oluyor. Baya iyi geçirmişler bize geçmiş olsun.

Devir Kötü, 1 saat önce

Alayı içinde ama vergi dışında, onu sonra geçirecekler


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 14:23

Yalanlar gök gürlemesi gibi doğrular bir fısıltı

Umutsuzvaka55, 59 dk. önce

ee buna göre en düşük memur maaşı vaad edilenden az oluyor. Baya iyi geçirmişler bize geçmiş olsun.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacakYeşil pasaportİşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Vakıfbank nakit avans limitini azaltmışYÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"%17.5514 Günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

Sözlük

zülfü livaneli 1 dolunay 1 şu an çalan şarkı 3 kelimeleri titizlikle seçmek 1 aöf 4 ela leose 1 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 5 müslüm gürses 1 baba evi 2 özlemek 2

Son Haberler

Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler BaşsavcılıktaTBMM Genel Kurulu toplandıEmre Belözoğlu 'ndan Ümit Özat'a 'suç duyurusu'Bakan Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı tutuklandıLGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye