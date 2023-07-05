engelli aylıklarına sadece %17.56 zam yapılması

arkadaşlar işin ciddiyetinin farkında mısınız bilmiyorum ama eskiden engelli aylığı asgari ücret kadardı şu zam oranıyla asgari ücretten 4000 TL civarı eksik olacak. bu durum neden engelli vatandaş ve devlet dahil kimsenin umrunda değil biri yazabilir mi

arkadaşlar işin ciddiyetinin farkında mısınız bilmiyorum ama eskiden engelli aylığı asgari ücret kadardı şu zam oranıyla asgari ücretten 4000 TL civarı eksik olacak. bu durum neden engelli vatandaş ve devlet dahil kimsenin umrunda değil biri yazabilir mi