Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


05 Temmuz 2023 13:53
engelli aylıklarına sadece %17.56 zam yapılması
arkadaşlar işin ciddiyetinin farkında mısınız bilmiyorum ama eskiden engelli aylığı asgari ücret kadardı şu zam oranıyla asgari ücretten 4000 TL civarı eksik olacak. bu durum neden engelli vatandaş ve devlet dahil kimsenin umrunda değil biri yazabilir mi

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