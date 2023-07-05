Susamın değişik yollarla ezilmesinden elde edilen tahinin faydaları...

Tahinin sayısız faydası bulunmaktadır. Soğuk havalarda vücut direncini artırmak için tüketilmesi sıklıkla önerilen tahin, protein, vitamin, mineral

ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir.Her ne kadar pekmezle karıştırlarak tüketilse de sade olarak da mide rahatsızlıklarında koruyucu role sahip.

---Bağışıklık sistemini güçlendirir.Tek başına tadı hoş olmasa da pekmezle karıştırılmak suretiyle tüketildiğinde hem

daha faydalı olur hem de daha lezzetli. Ve yanı sıra; enerji verir ve kan yapacı görev üstlenir. ---Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı da geciktirir.

---Anne sütünü artırıcı özelliği bulunmaktadır. ---Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir.

---Yapısında bulunan bazı maddeler kemik gelişiminde oldukça faydalıdır.

---Cinsel

gücü artıran hormonların gelişmesine katkı sağlar. Bu nedenle

erkeklerin tahini düzenli olarak tüketmesinde fayda var. Tahin/pekmez karışımı özellikle içerisindeki E vitamini sayesinde cinsel gücü

artıran hormonların salgılanmasını sağlar.

---Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığına ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir.

---İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

---Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini çok güçlü bir antioksidandır.Vücutta birikmiş olan zehri temizler. ---Vücuttaki ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar. ---Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

---Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. ---Kansere karşı koruyucudur. ---Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür.

---Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Ve ancak:

---Fazla miktarda tahin tüketmek ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Yüksek kalorili olduğu için de diyet yapanların tüketirken dikkat etmesi

gerekir.Tahin ve pekmez karışımları da aşırı şekerli olduğundan yine dikkatli tüketilmesi gerekiyor.

Sözkonusu yararlar şimdilik bu kadar.Esenliklerle.

(tahini, bir süredir az-biraz ezimiş muz içerisinde iyice hallettikten sonra tüketiyorum.güzel de oluyor...)