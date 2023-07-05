Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 13:57
Ocakta Acısını Çıkaracaklar

Zammın kıymetini bilin, ocakta bunun acısını çıkaracaklar. Geçen yılki gibi bize kuş kadar, asgari ücrete kallavi bir zam gelecek. Hiç değilse 6 ay kadar mutlu hissetmeye çalışın.

Bu zamla kimi memurların maaşı çaycı ve temizlikçiyi geçti kamu işçisine de iyi bir zam muhakkak gelecektir.

Bazı mühendis ve müdürler de yine yetkisi altında olan işçiden çok maaş alacak, bu işçilere de bir iyileştirme muhakkak yapılacaktır.

Sonuçta işçisi amirinden az maaş alamaz.


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 13:58

Şimdi polyannalar ve yalaka troller damlar damlar buraya ne biliyorsun öyle olacak derler.


Katibim3
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:00
Daha kötüsüne her gün hazırlıyorlar zaten bizi. Asgari ücrete yılda bir zam gelirken şimdi 2 geliyor. İşçiler zam üstüne zam alıyor. Ama kimse demiyor ki memur neden bu kadar düşürüldü? Memur bu ulkenin cefasini çeksin sefasını da kamu iscileri sürsün oh ne ala

Mükreminçıtır
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:02

Troll değilim ama partisinde ok olan malum oluşumun medyayı nasıl beslediği belli ve delilli.

Malum partililere cevap verilmemesinin ve çogunun defalarca gere kaybetmekten ötürü zihni faaliyetlerinde ciddi sorunlar olduğunu gözlemlemekteyim..

Konumuza dönecek olursak da memur maaşı azdır.

Devir Kötü, 2 gün önce

Şimdi polyannalar ve yalaka troller damlar damlar buraya ne biliyorsun öyle olacak derler.

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