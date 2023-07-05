Ocakta Acısını Çıkaracaklar

Zammın kıymetini bilin, ocakta bunun acısını çıkaracaklar. Geçen yılki gibi bize kuş kadar, asgari ücrete kallavi bir zam gelecek. Hiç değilse 6 ay kadar mutlu hissetmeye çalışın.

Bu zamla kimi memurların maaşı çaycı ve temizlikçiyi geçti kamu işçisine de iyi bir zam muhakkak gelecektir.

Bazı mühendis ve müdürler de yine yetkisi altında olan işçiden çok maaş alacak, bu işçilere de bir iyileştirme muhakkak yapılacaktır.

Sonuçta işçisi amirinden az maaş alamaz.