Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

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05 Temmuz 2023 14:00
Maaş farkı
8.000 liralık seyyanen zam 15.07.2023 tarihinden itibaren geçerli. Bu durumda sadece 14 günlük maaş farkı enflasyon oranında olacak

omerrrrrrrrrr35
05 Temmuz 2023 14:06

Bunu nereden dinledin acaba 1 temmuzdan geçerli diyor.


1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:07
Kanun teklifini açıp en sonlarda madde 14 de açıklama yapılmış.. diğer maddeler 1 temmuzdan. Seyyanen zam 15 temmuzdan itibaren geçerlidir yazıyor
omerrrrrrrrrr35, 1 saat önce

Bunu nereden dinledin acaba 1 temmuzdan geçerli diyor.


1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:09
https://dosya.hizliresim.com/LfdvpAkrmbheG5A/preview

life4242
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:12
Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındoaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:14
Kanun teklifinin yürürlük maddesi olan 14. Maddenin d bendinde 15.07.2023 yazıyor. Bu kesin ve nettir.
life4242, 1 saat önce
Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındoaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

life4242
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:18
Bu düzenlemelerin devamı niteliğinde olan Kanun Teklifiyle ise; kamu çalışanlarının refah düzeyinin artırılması amacıyla ilave iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, 2016 yılından itibaren istihdamı desteklemek amacıyla işverenlere verilen asgari ücret desteği uygulamasının 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde de sürdürülmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmektedir. Kanun maddesi buyur 01.07 yazıyor
1212calisanpolis, 58 dk. önce
Kanun teklifinin yürürlük maddesi olan 14. Maddenin d bendinde 15.07.2023 yazıyor. Bu kesin ve nettir.

1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:19
Ben yürürlük maddesinden bahsediyorum. Siz kanun gereği kısmını yazıyorsunuz. Kanun bu 14 madde şeklinde meclisten geçerse maaş farkı 8.000 lira için alamayacağız.
life4242, 54 dk. önce
Bu düzenlemelerin devamı niteliğinde olan Kanun Teklifiyle ise; kamu çalışanlarının refah düzeyinin artırılması amacıyla ilave iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, 2016 yılından itibaren istihdamı desteklemek amacıyla işverenlere verilen asgari ücret desteği uygulamasının 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde de sürdürülmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmektedir. Kanun maddesi buyur 01.07 yazıyor

Nick2791
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:21
Abicim zamlar 1 temmuzdan geçerli.Bu hep böyledir

1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:21
https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y1/T2/WebOnergeMetni/dfcfa894-4375-469d-9992-6b173291b865.pdf En sondaki 14. Maddeyi okursanız hak verirsiniz

Siriius
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:23

Aaa evet 15 temmuzdan geçerli

1212calisanpolis, 51 dk. önce
https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y1/T2/WebOnergeMetni/dfcfa894-4375-469d-9992-6b173291b865.pdf En sondaki 14. Maddeyi okursanız hak verirsiniz

poyraz0640
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:26

Bu kadar da ince hesap yapmamışlardır ya


life4242
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:27
14. Maddenin ayrı 13.maddesi var onu oku belediye başkanlarıyla ilgili ona 15 inden sonra geçerli olmak üzere diyor yani 14. Maddenin 13. Maddesi
1212calisanpolis, 53 dk. önce
Ben yürürlük maddesinden bahsediyorum. Siz kanun gereği kısmını yazıyorsunuz. Kanun bu 14 madde şeklinde meclisten geçerse maaş farkı 8.000 lira için alamayacağız.

life4242
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:28
Arkadaşlar 14. Maddenin de 13 tane alt maddesi var onun 13 maddesi belediye başkanlarıyla ilgili ona 15.inden sonra diyor
Siriius, 49 dk. önce

Aaa evet 15 temmuzdan geçerli


1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:30
Baştan asagi okudum ve 13 madde bizim katsayı artışımız ve o maddeye alıntı yapıp 15.07 den geçerli yazıyor.
life4242, 45 dk. önce
14. Maddenin ayrı 13.maddesi var onu oku belediye başkanlarıyla ilgili ona 15 inden sonra geçerli olmak üzere diyor yani 14. Maddenin 13. Maddesi

life4242
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:31
Bende baştan asagi okudum 14. Maddenin alt 13 tane maddesi var ayriyeten ona diyor
1212calisanpolis, 42 dk. önce
Baştan asagi okudum ve 13 madde bizim katsayı artışımız ve o maddeye alıntı yapıp 15.07 den geçerli yazıyor.

1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:31
Ayrıca 14 madde yürürlük maddesi.
life4242, 44 dk. önce
Arkadaşlar 14. Maddenin de 13 tane alt maddesi var onun 13 maddesi belediye başkanlarıyla ilgili ona 15.inden sonra diyor

Police4510
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:36
Buna en doğru cevabı prsnlci nickli arkadaş verir

life4242
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:37
Ben anlatamıyorum galiba 14 madde yürürlük maddesi hem fikiriz bunda bende diyorum ki yürürlük 14 .maddesininde ayrı 13 maddesi var bunu anlatamıyorum diyorki yürürlük 14. Maddesinin 13. Maddesi 15.07.2023 de geçerli olmak üzere diyor
1212calisanpolis, 41 dk. önce
Ayrıca 14 madde yürürlük maddesi.

sizophren
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:51

Allah sabır versin. Tane tane de anlatmışsınız oysa.

1212calisanpolis, 41 dk. önce
Ayrıca 14 madde yürürlük maddesi.

1212calisanpolis
Memur
05 Temmuz 2023 14:56
MADDE 14- (1) Bu Kanunun; a) 7 nci maddesi 1/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde, b) 8 inci maddesinin (a) bendi, Kanunun yayimlandigi tarihten itibaren iktisap edilen yatirim fonu katilma paylan için uygulanmak üzere yayimi tarihinde, c) 9 uncu maddesi 1/1/2024 tarihinde, Ç) 10 uncu maddesi, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden baslamak üzere; kurumlarin 2023 yili ve izleyen vergilendirme donemlerinde elde edilen kazançlarina, özel hesap dönemine tabi olan kurumlarin ise 2023 takvim yilinda baslayan ozel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarina uygulanmak üzere yayimi tarihinde, d) 13 üncü maddesi 15 7 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde, e) Diger hükümleri yayimi tarihinde, yürürlüge girer.
life4242, 35 dk. önce
Ben anlatamıyorum galiba 14 madde yürürlük maddesi hem fikiriz bunda bende diyorum ki yürürlük 14 .maddesininde ayrı 13 maddesi var bunu anlatamıyorum diyorki yürürlük 14. Maddesinin 13. Maddesi 15.07.2023 de geçerli olmak üzere diyor
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