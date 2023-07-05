Maaş farkı

MADDE 14- (1) Bu Kanunun; a) 7 nci maddesi 1/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde, b) 8 inci maddesinin (a) bendi, Kanunun yayimlandigi tarihten itibaren iktisap edilen yatirim fonu katilma paylan için uygulanmak üzere yayimi tarihinde, c) 9 uncu maddesi 1/1/2024 tarihinde, Ç) 10 uncu maddesi, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden baslamak üzere; kurumlarin 2023 yili ve izleyen vergilendirme donemlerinde elde edilen kazançlarina, özel hesap dönemine tabi olan kurumlarin ise 2023 takvim yilinda baslayan ozel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarina uygulanmak üzere yayimi tarihinde, d) 13 üncü maddesi 15 7 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde, e) Diger hükümleri yayimi tarihinde, yürürlüge girer.
MADDE 14- (1) Bu Kanunun; a) 7 nci maddesi 1/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde, b) 8 inci maddesinin (a) bendi, Kanunun yayimlandigi tarihten itibaren iktisap edilen yatirim fonu katilma paylan için uygulanmak üzere yayimi tarihinde, c) 9 uncu maddesi 1/1/2024 tarihinde, Ç) 10 uncu maddesi, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden baslamak üzere; kurumlarin 2023 yili ve izleyen vergilendirme donemlerinde elde edilen kazançlarina, özel hesap dönemine tabi olan kurumlarin ise 2023 takvim yilinda baslayan ozel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarina uygulanmak üzere yayimi tarihinde, d) 13 üncü maddesi 15 7 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde, e) Diger hükümleri yayimi tarihinde, yürürlüge girer.
life4242, 35 dk. önce
Ben anlatamıyorum galiba 14 madde yürürlük maddesi hem fikiriz bunda bende diyorum ki yürürlük 14 .maddesininde ayrı 13 maddesi var bunu anlatamıyorum diyorki yürürlük 14. Maddesinin 13. Maddesi 15.07.2023 de geçerli olmak üzere diyor