Ek ders yükseltilir mi?

Kursa olan talep azalır ama bu devletin işine gelir. Rapor izin alımları artar, matematik öğretmenleri rapor alıp özel derse gider. Eskisi kadar ders isteyen hoca çıkmaz ama yine tam derse gireceğim diyenler de olur.

Kursa olan talep azalır ama bu devletin işine gelir. Rapor izin alımları artar, matematik öğretmenleri rapor alıp özel derse gider. Eskisi kadar ders isteyen hoca çıkmaz ama yine tam derse gireceğim diyenler de olur.