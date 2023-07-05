Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 14:13
Ek ders yükseltilir mi?

Yükseltilmesi gerekiyor

Fazla dersi olan öğretmen ve sınıf öğretmenleri ne olacak

eğitim kalitesi açısından arttırılmalı

ücretli öğretmen alınırsa emeklerinin karşılığı ne olacak


eshil86
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:15

30 saat derse giren 15 saat derse girenden bin lira fazla alacak olacağı bu maalesef


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:15

Zaten çok yüksek daha ne kadar artacak:))


Yondaimeminato
Şef
05 Temmuz 2023 14:25

Düzenleme gelmezse öğretmenler odası savaş yeri olacak .

eshil86, 57 dk. önce

30 saat derse giren 15 saat derse girenden bin lira fazla alacak olacağı bu maalesef


Rafaello
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:27
Kimse derse girmek istemez

Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:29

Ben en çok iyep vermek isteyen çıkar mı bizim okulda onu merak ediyorum;)) hafta sonunu 300 500 lira için heba eden olacak mı?

Rafaello, 45 dk. önce
Kimse derse girmek istemez

dehneliler
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 14:32
Kursa olan talep azalır ama bu devletin işine gelir. Rapor izin alımları artar, matematik öğretmenleri rapor alıp özel derse gider. Eskisi kadar ders isteyen hoca çıkmaz ama yine tam derse gireceğim diyenler de olur.

sosyal35sosyal
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:38

1 ders ücretiyle 1 tabak çorba içemiyoruz &#128533;

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