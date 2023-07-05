Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 14:13
Sendika Aidatı
Sendika Aidatı ve eş/aile yardımı ne kadar oldu ?

Rafaello
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:14
Sendika eş çocuk yardımı hepsini toplasan da 400/450 tl yapmıyor

mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 14:15

%17.55


Katibim3
05 Temmuz 2023 14:16
Sendika şuan bile 780 TL falandı diye biliyorum ? Nasıl 400 hangi 400 bu
Rafaello, 58 dk. önce
Sendika eş çocuk yardımı hepsini toplasan da 400/450 tl yapmıyor

Rafaello
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:17
Kardeşim hepsine gelen zam oranından bahsediyorum.
Katibim3, 56 dk. önce
Sendika şuan bile 780 TL falandı diye biliyorum ? Nasıl 400 hangi 400 bu

TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:26
Pek bişe değişmeyecek desene
mıcheal owen, 57 dk. önce

%17.55


Katibim3
05 Temmuz 2023 14:27
1200 falan olur belki
Rafaello, 55 dk. önce
Kardeşim hepsine gelen zam oranından bahsediyorum.

Rafaello
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:34
Sendika ödemesi 3 ayda bir 918 tl Eş yardımı 985 tl Çocuk yardımı 122 tl Hepsine%17.5 zam geldiğinde toplamda 356 tl zam gelmiş oluyor. Yukarıda 400 dedim düzelteyim hemen . ( Sendikaya%17.5 'ten 163 tl zam, eş yardımı 172 tl, çocuk için 21 tl zam oluşur)
Katibim3, 45 dk. önce
1200 falan olur belki

TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:41
Aile yardımı 1158 Sendika 1079
Toplam 8 mesaj

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