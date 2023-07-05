Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 14:14
Çok iyi zam aldık

Maaşımız güzel arttı, ben mutluyum, teşekkürler


eshil86
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:17

Sen iyi almışsın belli mutlu da etmiş aldığın seni, hakkımızı vermeyenler Allah'ından bulsun


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:19

Şükür mutluyum sende Alırsın merak etme

eshil86, 55 dk. önce

Sen iyi almışsın belli mutlu da etmiş aldığın seni, hakkımızı vermeyenler Allah'ından bulsun


bulaşşıkk
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:20

Nereden aldın zammı merak ettim

Pelinin, 53 dk. önce

Şükür mutluyum sende Alırsın merak etme


Katibim3
05 Temmuz 2023 14:21
Enflasyon bu şekilde devam edince Pelin : ay noluyor noluyor maaş kalmadı

dostar
Memur
05 Temmuz 2023 14:21

bu mutluluga es yardımı dahıl mı acaba :)

Pelinin, 53 dk. önce

Şükür mutluyum sende Alırsın merak etme


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:21

Şu hale bakın hem şükür etmek yok hem de hakaret ediyorlar, bunlar yoldan çıkmış

bulaşşıkk, 52 dk. önce

Nereden aldın zammı merak ettim


halis4242
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 14:22

Doyuran belli ki iyi doyurmuş seni!!?


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:22

Hayır eş yardımı almıyorum, alanlar daha da mutludur kim bilir

dostar, 51 dk. önce

bu mutluluga es yardımı dahıl mı acaba :)


tatlılimon2133
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:23

Allah hakkimi birakmazsin mahşeri Kübrada


alone02
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:23

Şimdi maaşlarını hesaplayanlar bir anda 12-13 bin artmış wooov diye sevinenler, 1 hafta sonra gelen zamlardan sonra isyan bayrağını çekip forumda geçinemiyoruz bu kadar almamız lazım diye başlık açarlar.


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 14:24

Şu sözlere bakın size çok bile bu zam

halis4242, 50 dk. önce

Doyuran belli ki iyi doyurmuş seni!!?


ayısıgı33
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:24

Aslında mutlu olanlardan kesecekler az bulanlar vereceksin


dostar
Memur
05 Temmuz 2023 14:24

allah mutlulugunuzu daım etsın dılerım

Pelinin, 50 dk. önce

Hayır eş yardımı almıyorum, alanlar daha da mutludur kim bilir


Feriduni
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 15:08
Allah hükümetten razı olsun. Bizim için çok uğraştılar. Eğitim Bir Sen ve Memur Sen'e çok teşekkür ederim. Başımız dik, alnımız ak. Durmak yok, yola devam. Kudüs, kırmızı çizgimiz. İzlanda ayağını denk al. Herkes bizi kıskanıyor. Çok teşekkür ederim.

memur414268
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:09

Çok değil 3 ay sonra görürüm aldığın çok iyi zammı

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