Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 14:17
Seyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı

14 günlük fark ödemesine eklenecek mi?

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Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TLMüdüre okulun bahçesini temizlemem dedimMemura yeni kazık yükleniyorEk ders???%17,5 Zam Oranına Göre Yeni Taktik#Öğretmene34bintl22000 sözü verildikten sonra bu ülkede davalüasyon olduSeyyanen Zamma İhtiyaç Olmadığı GerçeğiTroller Ve TroliçelerNeyi bekliyoruz hocam ?

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