Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 14:21
memur emeklisi zammı?

Bilen birisi cevaplayabilir mi?

Memur emeklisine de 8077 seyyanen geldi mi?

Gelmediyse ne kadar geldi? bu adamla babam memur emeklisi merak ediyor. Arkadaşı sadece %17.55 geldi demiş.


Ankaraliyargic
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:25

19.7 zam emekliyr


yldzhmt
Şef
05 Temmuz 2023 14:25

Sadece %17 geldi gibi.

8bini tazminat olarak veriyorlar.


Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:29
Memur emeklileri için ayrı çalışma varmış, 10.500 ile 11.500 arası artış olacakmış

hakanbey
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:47

Memur emeklisi babam 8100 TL alıyor.

Sadece % 17.5 gelirse 9500 TL olacak.

Piyasa her şeyi 11.000'den 22.000'e çıkan memur maaş zammı üzerinden fiyatlayacak.

Bu ise babama ve anama kısaca "ÖL" demek..


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 14:50

Baban anan umurlarında olsa taban maaşa zam yaparlardı.

hakanbey, 26 dk. önce

Memur emeklisi babam 8100 TL alıyor.

Sadece % 17.5 gelirse 9500 TL olacak.

Piyasa her şeyi 11.000'den 22.000'e çıkan memur maaş zammı üzerinden fiyatlayacak.

Bu ise babama ve anama kısaca "ÖL" demek..

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacakYeşil pasaportİşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Vakıfbank nakit avans limitini azaltmışYÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"%17.5514 Günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

Sözlük

nohut 2 zülfü livaneli 1 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 5 analitik zeka 2 imrahor 3 Bugün olanlar 1 kenef 1 çizgili pijama 1 Behram 1 psikolojik hastalıkların nedeni 3

Son Haberler

Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler BaşsavcılıktaTBMM Genel Kurulu toplandıEmre Belözoğlu 'ndan Ümit Özat'a 'suç duyurusu'Bakan Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı tutuklandıLGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye