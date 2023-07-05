KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Temmuz 2023 14:22
2023/1 merkezi atama

Yarın kılavuz açıklanacak duyumu olan var mı Aralık'taki gibi yüklü bir alım olur mu


superbery
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:28

yüklü alım? ancak bölüm bazlı olabilir


Burak392
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:29

Avukat kadrosu icin yüklü alım olur mu

Toplam 2 mesaj

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