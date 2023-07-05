Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 14:24
Maaş ile ilgili kesin bilgi
Kesin bilgi şu ki zamlı maaşı temmuz 15de hesaba yattiginda öğreneceğiz bohoohohoy

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Sözlük

sıkılmak 2 nohut 2 aöf 4 şu an çalan şarkı 3 analitik zeka 2 Araba markalarının hemen her hafta zam yapması 4 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 5 Sirius yıldızı 1 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 5 kıskandırmak 2

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