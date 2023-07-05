Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 14:29
Gelir vergisini hesaba katın

Verilen zamla beraber gelir vergisi uçacak. Buna göre hesaplayın maaşınızı.


miralaypatton
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 14:35

seyyanen verilen zam ek ödeme şeklinde o yüzden gelir vergisinden muaf .


yldzhmt
Şef
05 Temmuz 2023 14:37

Arkadas once kanun metnini ac oku ne yaziyor. Sonra gel millete akil ver.

Miralayin dedigi gibi seyyanen zam ek odeme olacak

Bu nedenle sadece damga vergisi kesilecek.


xyzs
Şef
05 Temmuz 2023 14:56

Özür dilerim vergiden muafmış. Hatalıyım


dramati-kPCs
Şef
05 Temmuz 2023 14:57

Varmı kanun metni. Link paylaşabilirmisin.

yldzhmt, 36 dk. önce

Arkadas once kanun metnini ac oku ne yaziyor. Sonra gel millete akil ver.

Miralayin dedigi gibi seyyanen zam ek odeme olacak

Bu nedenle sadece damga vergisi kesilecek.

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