Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 14:31
maaş farkı'na 8000 tl dahil değil

önergede seyyanen ödemenin 15 temmuz itibariyle ödeneceği yazılmış. yani 1-15 temmuz arası fark olarak yatmayacak..

https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y1/T2/WebOnergeMetni/dfcfa894-4375-469d-9992-6b173291b865.pdf En sondaki 14. Maddeyi okursanız hak verirsiniz


Arizonalı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:43
Yatacak kardeşim hep öyle yazar
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