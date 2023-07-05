Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 14:33
Güncel maaşını merak edenler buraya.

Aldığınız maaşı yüzde 17.55 ile çarpıp, üzerine 8077 ilave edin.

Ek ders gündüz ücreti 51.15 den, 60.12 ye yükseldi.


eshil86
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:40

Direkt 8077 ekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Maaş tabanı şimdi 6.800. Her şey buradan kesiliyor. Vergi, emeklilik kesintisi ve daha birçoğu. Muhtemetlerin hesabına göre bunun 2500 civarı kesintilere gidecek. Yani 8077 yerine 5600 ekleyiniz.


mehmet230714
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:43

Seyyanen zam vergiden muaf sadece damga vergisi kesilecek

eshil86, 34 dk. önce

Direkt 8077 ekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Maaş tabanı şimdi 6.800. Her şey buradan kesiliyor. Vergi, emeklilik kesintisi ve daha birçoğu. Muhtemetlerin hesabına göre bunun 2500 civarı kesintilere gidecek. Yani 8077 yerine 5600 ekleyiniz.


Rafaello
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:43
Yanlışın var hocam. Bu şekil hesap yapılmaz
eshil86, 34 dk. önce

Direkt 8077 ekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Maaş tabanı şimdi 6.800. Her şey buradan kesiliyor. Vergi, emeklilik kesintisi ve daha birçoğu. Muhtemetlerin hesabına göre bunun 2500 civarı kesintilere gidecek. Yani 8077 yerine 5600 ekleyiniz.


Ddevran
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 14:48

Vallahi hocam ben maaşımı değil ev kiram ne olacak onu merak ediyorum.


memur414268
Aday Memur
05 Temmuz 2023 15:06

Kiracının çaresizliğine dair bir anekdot:

Ev sahibi"-Hocam A haberde söylediler maaşın ek ders hariç 30bin olmuş eh artık 15bin kira seni zorlamaz."

Kiracı: Ne 30bini abi 25 bile olmayacak. Ne yaptın 15 bin Allahtan kork.

Ev sahibi: Hocam tv yalan mı söylüyor? 3 milyonluk evde oturuyorsun 15 bin az bile

Kiracı: Abi 4 sene önce burayı 270 bin liraya almadın mı ne 3 milyonu?

E.S: Hocam piyasada şu an bu evler 3-3.5 milyon haberin yok mu?

K:Veremem abi 15 bin insaf et. yılda eder 180 bin lira. Senin ev satın aldığın parayı 1,5 yılda kira olarak mı ödeyeceğim sana.

E.S: Hocam o zaman çıkarsın. Bugün çık yarın 17bin liraya kiracım hazır.

K: Lanet olsun getir sözleşmeyi....

Ddevran, 26 dk. önce

Vallahi hocam ben maaşımı değil ev kiram ne olacak onu merak ediyorum.

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