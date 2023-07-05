Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 14:34
14 günlük maaş farkı 1300 civarı ödenecekmiş ???
Yorum sizlere ait. İşçiler 50 bin tl fark alsın bizlerde 1300

tereci33
Şef
05 Temmuz 2023 14:35
1 haftalık pazar masrafımız en azından

Police4510
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:38
Seyyanen artış 15 temmuz itibariyle mi geçerliymiş hocam?

Belmond123
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:40

6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir.

madde temmuz 1 diyor nerenizle okuyorsunuz arkadaslar 8000 fark alıcaksin tabikide


HASTANE İŞÇİ
05 Temmuz 2023 14:41
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Haddinizi bilin.Bizim yaptığımız işle sizin yaptığınız iş aynı mı ki aynı oranda fark alacaksınız


Rafaello
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:46
Bu sitede editör yok mu bu ve bunun gibilerini engelleyecek?
HASTANE İŞÇİ, 33 dk. önce

Haddinizi bilin.Bizim yaptığımız işle sizin yaptığınız iş aynı mı ki aynı oranda fark alacaksınız


tereci33
Şef
05 Temmuz 2023 14:46
Zaten bir kaç sene sonra bizim 3 katımız maaş alacağınız için daireleride siz yönetip; bizlerede paspas çektireceksiniz
HASTANE İŞÇİ, 33 dk. önce

Haddinizi bilin.Bizim yaptığımız işle sizin yaptığınız iş aynı mı ki aynı oranda fark alacaksınız


Aslantugg
Aday Memur
05 Temmuz 2023 14:52
Beğenmiyorsan istifa et.ne iş yapıyorsun dingil
HASTANE İŞÇİ, 33 dk. önce

Haddinizi bilin.Bizim yaptığımız işle sizin yaptığınız iş aynı mı ki aynı oranda fark alacaksınız


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 14:53

Hocam ben işçi olmak istiyorum da; acaba kaç mitinge katılmak gerekiyor, yeni başlıyorum bayrak sallamam zor olmaz alışırım değil mi?

Bir de sağ elimle değilde sol elimle sallasam sıkıntı olur mu?

HASTANE İŞÇİ, 33 dk. önce

Haddinizi bilin.Bizim yaptığımız işle sizin yaptığınız iş aynı mı ki aynı oranda fark alacaksınız

Toplam 8 mesaj

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